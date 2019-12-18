"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги
"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.
Отметим, российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.
"Монако" - "Лилль" - 0:3 (0:2)
Голы: Осимен, 19 - 0:1, Реми, 45+2 - 0:2, Реми, 86 - 0:3.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен Йеддер, 59), Огюстен.
"Лилль": Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), Иконе.
Таким образом, "Монако" вылетело из Кубка лиги.
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