"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги

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"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги

"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.

Отметим, российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

"Монако" - "Лилль" - 0:3 (0:2)

Голы: Осимен, 19 - 0:1, Реми, 45+2 - 0:2, Реми, 86 - 0:3.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен Йеддер, 59), Огюстен.

"Лилль": Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), Иконе.

Таким образом, "Монако" вылетело из Кубка лиги.

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