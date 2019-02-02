"Лилль" разгромил "Ниццу" и увеличил отрыв от "Лиона"
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Ниццей". "Доги" остались на втором месте и увеличили отрыв от "Лиона" до 6 очков, однако "ткачи" свой матч еще не провели. "Орлята" продолжают находиться на 7-й позиции.
"Лилль" - "Ницца" 4:0
Голы: Рафаэл Леау, 7 - 1:0, Пепе, 37 - 2:0, Бамба, 75 - 3:0, Реми, 90 - 4:0
"Лилль": Меньян, Фонте, Коне (Пье, 84), Челик, Сумаоро, Иконе (Луис Араужо, 78), Тиаго Мендес, Пепе, Шека, Бамба, Рафаэл Леау (Реми, 73).
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Бюрне, Эрей, Сен-Максимен, Сипрьен (Ле-Мелу, 70), Тамез, Данило, Атталь (Маолида, 33), Ганаго (Макенго, 83).
Предупреждения: Коне (42), Шека (90).
Удаление: Ле-Мелу (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анжер
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14