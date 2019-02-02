"Лилль" разгромил "Ниццу" и увеличил отрыв от "Лиона"

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"Лилль" разгромил "Ниццу" и увеличил отрыв от "Лиона"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Ниццей". "Доги" остались на втором месте и увеличили отрыв от "Лиона" до 6 очков, однако "ткачи" свой матч еще не провели. "Орлята" продолжают находиться на 7-й позиции.

"Лилль" - "Ницца" 4:0

Голы: Рафаэл Леау, 7 - 1:0, Пепе, 37 - 2:0, Бамба, 75 - 3:0, Реми, 90 - 4:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Коне (Пье, 84), Челик, Сумаоро, Иконе (Луис Араужо, 78), Тиаго Мендес, Пепе, Шека, Бамба, Рафаэл Леау (Реми, 73).

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Бюрне, Эрей, Сен-Максимен, Сипрьен (Ле-Мелу, 70), Тамез, Данило, Атталь (Маолида, 33), Ганаго (Макенго, 83).

Предупреждения: Коне (42), Шека (90).

Удаление: Ле-Мелу (89).

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