"Лилль" разгромил "Ним" в домашнем матче 34-го тура Лиги 1
"Лилль" разгромил "Ним" в матче 34-го тура Лиги 1.
В составе победителей голами отметились Лоик Реми, Жонатан Бамба, Зеки Челик и Николя Пепе и Руй Фонте.
Голы: Реми, 52 - 1:0, Юамба, 64 - 2:0, Челик, 80 - 3:0, Пепе, 80 - 4:0, Руй Фонте, 90 - 5:0.
"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне, Челик, Иконе (Луис Араужо, 82), Сумаре, Пепе, Тиаго Мендес, Бамба (Руй Фонте, 76), Реми (Рафаэл Леау, 69).
"Ним": Бернардони, Паки, Либои, Мигель, Буанга (Алакуш, 76), Валль, Рипар, Саванье, Бобишон, Тиуб (Мауасса, 86), Гийом (Алиуи, 65).
"Лилль" с 68 очками занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним", набрав 46 очков, располагается на 9 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|34
|42
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24