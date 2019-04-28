"Лилль" разгромил "Ним" в домашнем матче 34-го тура Лиги 1

"Лилль" разгромил "Ним" в матче 34-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Лоик Реми, Жонатан Бамба, Зеки Челик и Николя Пепе и Руй Фонте.

Голы: Реми, 52 - 1:0, Юамба, 64 - 2:0, Челик, 80 - 3:0, Пепе, 80 - 4:0, Руй Фонте, 90 - 5:0.

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне, Челик, Иконе (Луис Араужо, 82), Сумаре, Пепе, Тиаго Мендес, Бамба (Руй Фонте, 76), Реми (Рафаэл Леау, 69).

"Ним": Бернардони, Паки, Либои, Мигель, Буанга (Алакуш, 76), Валль, Рипар, Саванье, Бобишон, Тиуб (Мауасса, 86), Гийом (Алиуи, 65).

"Лилль" с 68 очками занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним", набрав 46 очков, располагается на 9 месте.

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