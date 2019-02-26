"Лилль" сделал важное для европейских топ-клубов заявление

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"Лилль" сделал важное для европейских топ-клубов заявление

"Лилль" готов расстаться с вингером Николя Пепе, в покупке которого заинтересованы многие европейские топ-клубы.

В руководстве отметили, что клуб не обладает огромными финансами, поэтому если поступит достойное предложение по игроку, то им придется его отпустить.

Главными претендентами на игрока считаются "Арсенал", "Бавария", "Барселона" и "Тоттенхэм".

Контракт Пепе с "Лиллем" действует до 2022 года. Клуб оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Пепе в этом сезоне является лидером "Лилля". На его счету 17 забитых мячей и 11 ассистов в 29 играх.

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