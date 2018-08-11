"Лилль", "Сент-Этьен", "Реймс", "Ним" и "Дижон" стартуют с побед в Лиге 1

Завершились ещё пять матчей первого тура чемпионата Франции, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Лилль" – "Ренн" - 3:1

Голы: Гренье, 43 - 0:1, Мотиба, 45 - 1:1, Пепе, 54 - 2:1, Бамба, 68 - 3:1.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Дабила, Челик (Иэ, 86), Балло, Бамба, Шека, Бензия (Иконе, 90), Тиаго Мендес, Пепе, Мотиба (Зекай, 90).

"Ренн": Коубек, Желен, Бааль, Траоре, Мешер, Леа Силики (Поа, 73), Андре, Гренье, Буриго, Сарр, Сако (Дель Кастийо, 59).



"Сент-Этьен" – "Генгам" - 2:1

Голы: Хазри, 45 - 1:0, Тюрам, 56 (пенальти) - 1:1, Дьони, 80 - 2:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Перрен, Колодзейчак, Суботич, Сельнэс (Диуссе, 64), Мвила, Монне-Паке (Камара, 81), Амума, Хазри, Дьони (Норден, 90).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко (Траоре, 83), Эбоа-Эбоа, Блас (Нгбакото, 87), Бенезе, Фири (Дидо, 61), Коко, Ру, Тюрам.



"Ницца" – "Реймс" - 0:1

Гол: Думбия, 2 - 0:1.

"Ницца": Кардиналь, Эрей, Боскальи (Макенго, 82), Атталь, Данте, Сент-Максимен, Данило (Сако, 90), Ле-Мелу, Сипрьен, Срарфи (Диаби, 61), Тамез.

"Реймс": Менди, Фонтен, Конан, Метанир, Абдельхамид, Думбия, Шавалерен, Мартен (Кафаро, 69), Ромао, Чаваррия (Кье, 89), Уден (Ндом, 76).



"Анжер" – "Ним" - 3:4

Голы: Тиуб, 4 - 0:1, Капель, 33 - 1:1, Фюльжени, 51 - 2:1, Траоре, 55 - 3:1, Депре, 76 - 3:2, Рипар, 85 - 3:3, Депре, 88 - 3:4.

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома, Мангани, Пажо (Сантамария, 73), Фюльжени (Манзала, 82), Капель (Рен-Аделаид, 71), Те, Баокен.

"Ним": Бернардони, Алакуш, Ландр, Мигель, Бриансон, Диалло (Депре, 75), Саванье, Буанга (Валль, 64), Рипар, Бозок (Паки, 81), Тиуб.

Удаление: Мигель (79).



"Монпелье" – "Дижон" - 1:2

Голы: Педру Мендеш, 5 - 1:0, Тавареш, 51 - 1:1, Кулибали, 90 - 1:2.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш (Ле Таллек, 40), Поати, Конгре, Ласн, Скири, Долли (Самбия, 79), Агиляр, Делор, Сьо (Камара, 64).

"Дижон": Рунарссон, Кулибали, Лотоа, Хаддади, Ямбере, Луаодис, Амальфитано (Абед, 69), Слити, Розье, Саид (Гуркюфф, 87), Тавареш (Кейта, 79).

Не пропустите: "Монако" стартовал в чемпионате с победы над "Нантом". | http://soccernews.ru