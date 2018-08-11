"Лилль", "Сент-Этьен", "Реймс", "Ним" и "Дижон" стартуют с побед в Лиге 1

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"Лилль", "Сент-Этьен", "Реймс", "Ним" и "Дижон" стартуют с побед в Лиге 1

Завершились ещё пять матчей первого тура чемпионата Франции, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Лилль" – "Ренн" - 3:1

Голы: Гренье, 43 - 0:1, Мотиба, 45 - 1:1, Пепе, 54 - 2:1, Бамба, 68 - 3:1.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Дабила, Челик (Иэ, 86), Балло, Бамба, Шека, Бензия (Иконе, 90), Тиаго Мендес, Пепе, Мотиба (Зекай, 90).

"Ренн": Коубек, Желен, Бааль, Траоре, Мешер, Леа Силики (Поа, 73), Андре, Гренье, Буриго, Сарр, Сако (Дель Кастийо, 59).


"Сент-Этьен" – "Генгам" - 2:1

Голы: Хазри, 45 - 1:0, Тюрам, 56 (пенальти) - 1:1, Дьони, 80 - 2:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Перрен, Колодзейчак, Суботич, Сельнэс (Диуссе, 64), Мвила, Монне-Паке (Камара, 81), Амума, Хазри, Дьони (Норден, 90).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко (Траоре, 83), Эбоа-Эбоа, Блас (Нгбакото, 87), Бенезе, Фири (Дидо, 61), Коко, Ру, Тюрам.


"Ницца" – "Реймс" - 0:1

Гол: Думбия, 2 - 0:1.

"Ницца": Кардиналь, Эрей, Боскальи (Макенго, 82), Атталь, Данте, Сент-Максимен, Данило (Сако, 90), Ле-Мелу, Сипрьен, Срарфи (Диаби, 61), Тамез.

"Реймс": Менди, Фонтен, Конан, Метанир, Абдельхамид, Думбия, Шавалерен, Мартен (Кафаро, 69), Ромао, Чаваррия (Кье, 89), Уден (Ндом, 76).


"Анжер" – "Ним" - 3:4

Голы: Тиуб, 4 - 0:1, Капель, 33 - 1:1, Фюльжени, 51 - 2:1, Траоре, 55 - 3:1, Депре, 76 - 3:2, Рипар, 85 - 3:3, Депре, 88 - 3:4.

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома, Мангани, Пажо (Сантамария, 73), Фюльжени (Манзала, 82), Капель (Рен-Аделаид, 71), Те, Баокен.

"Ним": Бернардони, Алакуш, Ландр, Мигель, Бриансон, Диалло (Депре, 75), Саванье, Буанга (Валль, 64), Рипар, Бозок (Паки, 81), Тиуб.

Удаление: Мигель (79).


"Монпелье" – "Дижон" - 1:2

Голы: Педру Мендеш, 5 - 1:0, Тавареш, 51 - 1:1, Кулибали, 90 - 1:2.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш (Ле Таллек, 40), Поати, Конгре, Ласн, Скири, Долли (Самбия, 79), Агиляр, Делор, Сьо (Камара, 64).

"Дижон": Рунарссон, Кулибали, Лотоа, Хаддади, Ямбере, Луаодис, Амальфитано (Абед, 69), Слити, Розье, Саид (Гуркюфф, 87), Тавареш (Кейта, 79).

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2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
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