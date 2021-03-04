"Лилль" сохранил лидерство, ПСЖ и "Лион" продолжают гонку, а также поражение "Монако" Головина: все результаты 28-го тура Лиги 1

Теги лилльлионпсжмонако

"Лилль" сохранил лидерство, ПСЖ и "Лион" продолжают гонку, а также поражение "Монако" Головина: все результаты 28-го тура Лиги 1

Завершился 28-й тур французской Лиги 1.

Из главных событий тура отметим синхронные победы лидеров чемпионата - "Лилля", ПСЖ и "Лиона", а также поражение "Монако" аутсайдеру.

"Страсбур" - "Монако" 1:0
Гол: Гильбер, 90 - 1:0

"Лилль" - "Марсель" 2:0
Голы: Дэвид, 90 - 1:0, Дэвид, 90 - 2:0

"Бордо" - ПСЖ 0:1
Гол: Сарабия, 20 - 0:1

"Нант" - "Реймс" 1:2
Голы: Саймон, 15 - 1:0, Конан, 39 - 1:1, Абдельхамид, 89 - 1:2

"Монпелье" - "Лорьян" 1:1
Голы: Грбич (пен), 8 - 0:1, Мавидиди, 28 - 1:1

"Лион" - "Ренн" 1:0
Гол: Ауар, 74 - 1:0

"Сент-Этьен" - "Ланс" 2:3
Голы: Сотока (пен), 20 - 0:1, Калимуэндо, 24 - 0:2, Мукуди, 40 - 1:2, Давид Кошта, 90 - 1:3, Буанга (пен), 90 - 2:3

"Брест" - "Дижон" 3:1
Голы: Онора, 17 - 1:0, Мунье, 27 - 2:0, Ассале, 29 - 2:1, Кардона, 40 - 3:1

"Метц" - "Анжер" 0:1
Гол: Фюльжени (пен), 44 - 0:1

"Ницца" - "Ним" 2:1
Голы: Гуири, 4 - 1:0, Ландр, 50 - 1:1, Клод-Морис, 75 - 2:1

Турнирная таблица: "Лилль" (62), ПСЖ (60), "Лион" (59), "Монако" (55), "Ланс" (44), "Метц" (41), "Монпелье" (40), "Марсель" (39), "Анжер" (39), "Ренн" (38), "Ницца" (35), "Реймс" (34), "Брест" (34), "Страсбур" (33), "Бордо" (33), "Сент-Этьен" (30), "Лорьян" (27), "Ним" (25), "Нант" (24), "Дижон" (15).

Читайте также: Бэйл показал лучшую версию себя, "Барса" поменялась ради победы, а Миранчук снова в зоне ЛЧ: главные итоги футбольных выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов