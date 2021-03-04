"Лилль" сохранил лидерство, ПСЖ и "Лион" продолжают гонку, а также поражение "Монако" Головина: все результаты 28-го тура Лиги 1
Завершился 28-й тур французской Лиги 1.
Из главных событий тура отметим синхронные победы лидеров чемпионата - "Лилля", ПСЖ и "Лиона", а также поражение "Монако" аутсайдеру.
"Страсбур" - "Монако" 1:0
Гол: Гильбер, 90 - 1:0
"Лилль" - "Марсель" 2:0
Голы: Дэвид, 90 - 1:0, Дэвид, 90 - 2:0
"Бордо" - ПСЖ 0:1
Гол: Сарабия, 20 - 0:1
"Нант" - "Реймс" 1:2
Голы: Саймон, 15 - 1:0, Конан, 39 - 1:1, Абдельхамид, 89 - 1:2
"Монпелье" - "Лорьян" 1:1
Голы: Грбич (пен), 8 - 0:1, Мавидиди, 28 - 1:1
"Лион" - "Ренн" 1:0
Гол: Ауар, 74 - 1:0
"Сент-Этьен" - "Ланс" 2:3
Голы: Сотока (пен), 20 - 0:1, Калимуэндо, 24 - 0:2, Мукуди, 40 - 1:2, Давид Кошта, 90 - 1:3, Буанга (пен), 90 - 2:3
"Брест" - "Дижон" 3:1
Голы: Онора, 17 - 1:0, Мунье, 27 - 2:0, Ассале, 29 - 2:1, Кардона, 40 - 3:1
"Метц" - "Анжер" 0:1
Гол: Фюльжени (пен), 44 - 0:1
"Ницца" - "Ним" 2:1
Голы: Гуири, 4 - 1:0, Ландр, 50 - 1:1, Клод-Морис, 75 - 2:1
Турнирная таблица: "Лилль" (62), ПСЖ (60), "Лион" (59), "Монако" (55), "Ланс" (44), "Метц" (41), "Монпелье" (40), "Марсель" (39), "Анжер" (39), "Ренн" (38), "Ницца" (35), "Реймс" (34), "Брест" (34), "Страсбур" (33), "Бордо" (33), "Сент-Этьен" (30), "Лорьян" (27), "Ним" (25), "Нант" (24), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13