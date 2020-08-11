"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба
Канадский полузащитник "Гента" Джонатан Дэвид перешел в "Лилль", сообщает официальный сайт французского клуба.
Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Таким образом, хавбек стал самым дорогим трансфером в истории "Лилля". Футболист подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
20-летний Дэвид выступал за "Гент" с 2018 года. В составе бельгийского клуба он провел 83 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Канады сыграл 12 матчей и забил 11 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20