"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба

Канадский полузащитник "Гента" Джонатан Дэвид перешел в "Лилль", сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Таким образом, хавбек стал самым дорогим трансфером в истории "Лилля". Футболист подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

20-летний Дэвид выступал за "Гент" с 2018 года. В составе бельгийского клуба он провел 83 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Канады сыграл 12 матчей и забил 11 голов.

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