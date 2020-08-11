"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба

Теги гентлилльтрансферыджонатан дэвид

"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба

Канадский полузащитник "Гента" Джонатан Дэвид перешел в "Лилль", сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Таким образом, хавбек стал самым дорогим трансфером в истории "Лилля". Футболист подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

20-летний Дэвид выступал за "Гент" с 2018 года. В составе бельгийского клуба он провел 83 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Канады сыграл 12 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Ареола вернется в ПСЖ после аренды в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Квинси Промес может перейти в "Арсенал"

Квинси Промес может перейти в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов