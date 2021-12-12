"Лилль" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
"Лилль" на своем поле сыграл вничью с "Лионом" в матче 18-го тура Лиги 1.
"Лилль" - "Лион" - 0:0
"Лилль" - Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Иконе (Гомес, 69), Андре (Онана, 90), Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 81).
"Лион" - Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 85), Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Энрике (Эмерсон, 35), Тиаго Мендес (Какре, 73), Ауар (Шерки, 85), Бруно Гимараэс, Слимани (Кадевере, 73), Дембеле.
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