"Лилль" сыграл вничью с "Метцом"
Фото: твиттер "Лилля"\Автор неизвестен
"Лилль" на своем поле сыграл вничью с "Метцом" в матче 25-го тура Лиги 1.
"Лилль" - "Метц" - 0:0
"Лилль" - Лео Жардим, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Гомес (Веа, 27), Андре (Саншеш, 82), Шека, Йылмаз (Жегрова, 81), Дэвид, Бамба (Бен-Арфа, 67).
"Метц" - Кейяр, Делен, Амаду, Бронн, Куяте, Канде, Маига, Булая (Сарр, 90), Пажо, Траоре, Мафута (Нгетте, 78).
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|28
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|37
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