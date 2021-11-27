"Лилль" сыграл вничью с "Нантом" в матче Лиги 1

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"Лилль" сыграл вничью с "Нантом" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Лилля"

В рамках 15-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Нантом".

Турнирное положение команд остается неизменным. "Нант" идет 11-м, "Лилль" - 12-м.

"Лилль" - "Нант" 1:1

Голы: Йылмаз, 9 - 1:0, Блас, 24 - 1:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе (Веа, 76), Андре, Онана (Саншеш, 62), Йылмаз (Языджи, 75), Дэвид, Бамба (Лихаджи, 86).

"Нант": Лафон, Фабио, Паллуа, Жиротто, Сипрьен (Коко, 87), Чиривелья, Мутуссами, Блас, Мерлен, Саймон (Аппиа, 81), Коло-Муани.

Удаление: Фабио (78).

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