"Лилль" сыграл вничью с "Нимом" в присутствии Моуринью
В матче 9-го тура французской Лиги 1 "Лилль" и "Ним" сыграли вничью со счетом 2:2. На матче присутствовал португальский тренер Жозе Моуринью.
Счет открыл Реми, но затем гости вышли вперед благодаря голам Рипара и Денкея. Спас "Лилль" от поражения Осимхен.
"Лилль" поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ним" вышел на 14-ю позицию.
"Лилль" – "Ним" - 2:2 (1:1)
Голы: Реми, 12 - 1:0, Рипар, 45 (с пенальти) - 1:1, Денкей, 71 - 1:2, Осимхен, 79 - 2:2
"Лилль": Меньян, Брадарич, Сумаоро, Челик, Фонте, Андре, Иконе (Луис Араужо, 60), Шека (Сумаре, 72), Бамба (Языджи, 61), Реми, Осимхен.
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