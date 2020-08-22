"Лилль" сыграл вничью с "Ренном", "Анжер" переиграл "Дижон"
Представляем результаты матчей 1-го тура французской Лиги 1.
"Дижон" - "Анжер" 0:1
Гол: Траоре, 22 - 0:1
"Дижон": Гомис, Нгуямса, Лотоа, Экюэль-Манга, Музинга (Амальфитано, 45), Ндонг, Марье (Саммаритано, 68), Эбимбе, Диоп, Шуйар (Добре, 77), Шедлер (Филипп, 77).
"Анжер": Бернардони, Траоре, Тома, Бамба, Думбия (Эбосс, 67), Перейра Лаже (Эль-Мелали, 77), Фюльжени (Кулибали, 90), Мангани (Капель, 76), Сантамария, Тиуб, Канга (Нинга, 68).
"Лилль" - "Ренн" 1:1
Голы: Бамба, 40 - 1:0, Да Сильва, 74 - 1:1
"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Луис Араужо, 82), Иконе (Сумаре, 82), Шека (Брадарич, 46), Андре (Языджи, 90), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 64).
"Ренн": Менди, Агерд, Боэ, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Камавинга, 64), Мартен (Соппи, 42), Терье, Нзонзи, Рафинья (Дель Кастийо, 64), Ньянг (Те, 64).
Удаления: Боэ (35), Рейнилду (43).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13