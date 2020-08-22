"Лилль" сыграл вничью с "Ренном", "Анжер" переиграл "Дижон"

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"Лилль" сыграл вничью с "Ренном", "Анжер" переиграл "Дижон"

Представляем результаты матчей 1-го тура французской Лиги 1.

"Дижон" - "Анжер" 0:1

Гол: Траоре, 22 - 0:1

"Дижон": Гомис, Нгуямса, Лотоа, Экюэль-Манга, Музинга (Амальфитано, 45), Ндонг, Марье (Саммаритано, 68), Эбимбе, Диоп, Шуйар (Добре, 77), Шедлер (Филипп, 77).

"Анжер": Бернардони, Траоре, Тома, Бамба, Думбия (Эбосс, 67), Перейра Лаже (Эль-Мелали, 77), Фюльжени (Кулибали, 90), Мангани (Капель, 76), Сантамария, Тиуб, Канга (Нинга, 68).


"Лилль" - "Ренн" 1:1

Голы: Бамба, 40 - 1:0, Да Сильва, 74 - 1:1

"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Луис Араужо, 82), Иконе (Сумаре, 82), Шека (Брадарич, 46), Андре (Языджи, 90), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 64).

"Ренн": Менди, Агерд, Боэ, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Камавинга, 64), Мартен (Соппи, 42), Терье, Нзонзи, Рафинья (Дель Кастийо, 64), Ньянг (Те, 64).

Удаления: Боэ (35), Рейнилду (43).  

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