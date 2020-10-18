"Лилль" уничтожил "Ланс" и опредил ПСЖ в Лиге 1

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Лилль" разгромил "Ланс" со счетом 4:0. Победу "догам" принесли голы Бурака Йылмаза, Жонатана Бамба, Жонатана Иконе и Юсуфа Языджи. Стоит отметить, что гости доигрывали матч вдевятером.

"Лилль" благодаря победе обошел ПСЖ и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс" остался на пятой позиции.

"Лилль" – "Ланс" - 4:0 (1:0)

Голы: Йылмаз, 11 - 1:0, Бамба, 47 - 2:0, Иконе, 69 - 3:0, Языджи, 79 - 4:0

"Лилль": Меньян, Брадарич, Фонте (Сумаоро, 82), Челик, Ботман, Саншеш (Сумаре, 76), Андре (Шека, 65), Бамба, Луис Араужо (Языджи, 76), Йылмаз (Иконе, 65), Дэвид.

"Ланс": Лека, Гради, Баде, Радованович, Айдара, Каюзак (Морисьо, 60), Клосс (Мишлен, 71), Какута (Банза, 71), Дукуре, Жан (Калимуэндо, 46), Сотока (Бура, 81).

Удаления: Гради (57), Мишлен (75).

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