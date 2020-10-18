"Лилль" уничтожил "Ланс" и опредил ПСЖ в Лиге 1
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Лилль" разгромил "Ланс" со счетом 4:0. Победу "догам" принесли голы Бурака Йылмаза, Жонатана Бамба, Жонатана Иконе и Юсуфа Языджи. Стоит отметить, что гости доигрывали матч вдевятером.
"Лилль" благодаря победе обошел ПСЖ и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс" остался на пятой позиции.
"Лилль" – "Ланс" - 4:0 (1:0)
Голы: Йылмаз, 11 - 1:0, Бамба, 47 - 2:0, Иконе, 69 - 3:0, Языджи, 79 - 4:0
"Лилль": Меньян, Брадарич, Фонте (Сумаоро, 82), Челик, Ботман, Саншеш (Сумаре, 76), Андре (Шека, 65), Бамба, Луис Араужо (Языджи, 76), Йылмаз (Иконе, 65), Дэвид.
"Ланс": Лека, Гради, Баде, Радованович, Айдара, Каюзак (Морисьо, 60), Клосс (Мишлен, 71), Какута (Банза, 71), Дукуре, Жан (Калимуэндо, 46), Сотока (Бура, 81).
Удаления: Гради (57), Мишлен (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13