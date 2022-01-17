"Лилль" упустил победу над "Марселем"
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Лиллем".
"Марсель" по-прежнему занимает третье место. "Лилль" идет десятым.
"Марсель" - "Лилль" 1:1
Голы: Ботман, 15 - 0:1, Ундер, 75 - 1:1
"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик (Харит, 84).
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Шека, 90), Андре, Онана, Йылмаз (Гудмундссон, 72), Дэвид, Бамба (Лихаджи, 84).
Удаление: Андре (32).
Читайте также: "Лион" минимально переиграл "Труа". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 января
-
Успехи ПСЖ, "Монако" и "Лиона": все результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Лилль" упустил победу над "Марселем"
-
"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу хавбека "РБ Лейпцига"
-
Крупная победа Туниса, осечки Алжира и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 16 января
-
ПСЖ теряет Вейналдума
-
"Реал" - обладатель Суперкубка Испании
-
"Челси" интересуется защитником ПСЖ
-
"Эвертон" сделал запрос на приглашение Роберто Мартинеса
-
"Реал" нацелился на вингера "Аякса"
-
Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии", успех "Байера" и "РБ Лейпцига": все результаты 19-го тура Бундеслиги
-
Сборная Польши определилась с главным кандидатом на пост тренера
-
"Рома" Моуринью одержала победу над "Кальяри"
-
"Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб
-
Моуринью отказался возглавить "Эвертон"
-
Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА
-
"Лион" минимально переиграл "Труа"
-
Тренер "Сочи" высказался о возможном возвращении Кокорина
-
"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13