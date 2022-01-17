"Лилль" упустил победу над "Марселем"

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"Лилль" упустил победу над "Марселем"Фото: твиттер "Лилля"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Лиллем".

"Марсель" по-прежнему занимает третье место. "Лилль" идет десятым.

"Марсель" - "Лилль" 1:1

Голы: Ботман, 15 - 0:1, Ундер, 75 - 1:1

"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик (Харит, 84).

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Шека, 90), Андре, Онана, Йылмаз (Гудмундссон, 72), Дэвид, Бамба (Лихаджи, 84).

Удаление: Андре (32).

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