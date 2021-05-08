"Лилль" в гостях разгромил "Ланс" и максимально приблизился к чемпионству

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура Лиги 1 "Лилль" на выезде разгромил "Ланс" благодаря дублю Бурака Йилмаза и голу Дэвида.

За два тура до конца "Лилль" на 4 очка опережает "ПСЖ", однако у парижан еще игра в запасе.

"Ланс" – "Лилль" 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: Йылмаз, 4 - 0:1, Йылмаз, 40 - 0:2, Дэвид, 60 - 0:3.

"Ланс" – Лека, Баде, Гради, Мишлен, Фортеш, Каюзак, Клосс (Бура, 67), Фофана (Давид Кошта, 85), Дукуре (Морисьо, 85), Какута (Сотока, 72), Ганаго (Калимуэндо, 72).

"Лилль" – Меньян, Рейнилду, Челик (Пье, 75), Ботман, Фонте, Шека (Брадарич, 85), Сумаре, Луис Араужо (Иконе, 67), Бамба, Дэвид (Веа, 67), Йылмаз (Языджи, 75).

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