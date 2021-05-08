"Лилль" в гостях разгромил "Ланс" и максимально приблизился к чемпионству
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура Лиги 1 "Лилль" на выезде разгромил "Ланс" благодаря дублю Бурака Йилмаза и голу Дэвида.
За два тура до конца "Лилль" на 4 очка опережает "ПСЖ", однако у парижан еще игра в запасе.
"Ланс" – "Лилль" 0:3 (0:2, 0:1)
Голы: Йылмаз, 4 - 0:1, Йылмаз, 40 - 0:2, Дэвид, 60 - 0:3.
"Ланс" – Лека, Баде, Гради, Мишлен, Фортеш, Каюзак, Клосс (Бура, 67), Фофана (Давид Кошта, 85), Дукуре (Морисьо, 85), Какута (Сотока, 72), Ганаго (Калимуэндо, 72).
"Лилль" – Меньян, Рейнилду, Челик (Пье, 75), Ботман, Фонте, Шека (Брадарич, 85), Сумаре, Луис Араужо (Иконе, 67), Бамба, Дэвид (Веа, 67), Йылмаз (Языджи, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13