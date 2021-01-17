"Лилль" в компенсированное время вырвал победу над "Реймсом" и догнал по очкам ПСЖ

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"Лилль" в компенсированное время вырвал победу над "Реймсом" и догнал по очкам ПСЖ

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Лилль" вырвал победу над "Реймсом".

Благодаря победе "Лилль" сравнялся по очкам с ПСЖ, однако парижане занимают первое место, имея лучшие дополнительные показатели.

"Лилль" - "Реймс" 2:1

Голы: Зенели, 36 - 0:1, Бамба, 48 - 1:1, Дэвид, 90 - 2:1

"Лилль": Меньян, Брадарич, Фонте, Тиагу Джало, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Луис Араужо, 60), Языджи (Веа, 81), Сумаре, Бамба, Дэвид.

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Фас, Конан, Шавалерен, Кассама (Мунеци, 60), Зенели (Кутеса, 81), Кафаро, Мбуку (Туре, 73), Диа.  

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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
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