"Лилль" в компенсированное время вырвал победу над "Реймсом" и догнал по очкам ПСЖ
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Лилль" вырвал победу над "Реймсом".
Благодаря победе "Лилль" сравнялся по очкам с ПСЖ, однако парижане занимают первое место, имея лучшие дополнительные показатели.
"Лилль" - "Реймс" 2:1
Голы: Зенели, 36 - 0:1, Бамба, 48 - 1:1, Дэвид, 90 - 2:1
"Лилль": Меньян, Брадарич, Фонте, Тиагу Джало, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Луис Араужо, 60), Языджи (Веа, 81), Сумаре, Бамба, Дэвид.
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Фас, Конан, Шавалерен, Кассама (Мунеци, 60), Зенели (Кутеса, 81), Кафаро, Мбуку (Туре, 73), Диа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13