"Лилль" в компенсированное время вырвал победу над "Реймсом" и догнал по очкам ПСЖ

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Лилль" вырвал победу над "Реймсом".

Благодаря победе "Лилль" сравнялся по очкам с ПСЖ, однако парижане занимают первое место, имея лучшие дополнительные показатели.

"Лилль" - "Реймс" 2:1

Голы: Зенели, 36 - 0:1, Бамба, 48 - 1:1, Дэвид, 90 - 2:1

"Лилль": Меньян, Брадарич, Фонте, Тиагу Джало, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Луис Араужо, 60), Языджи (Веа, 81), Сумаре, Бамба, Дэвид.

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Фас, Конан, Шавалерен, Кассама (Мунеци, 60), Зенели (Кутеса, 81), Кафаро, Мбуку (Туре, 73), Диа.

Читайте также: Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1. | http://soccernews.ru