"Лилль" в матче со "Страсбуром" сменил трех вратарей

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"Лилль" в матче со "Страсбуром" сменил трех вратарей

В матче второго тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде проиграл "Страсбуру" со счетом 0:3.

На 63-й минуте матча вратарь "Лилля" Майк Меньян был удален за то, что бросил мяч в голову соперника. К этому времени наставник "догов" Марсело Бьелса уже сделал все три замены, поэтому в ворота встал нападающий Николя Де Превиль. Через несколько минут форвард пропустил гол и вернулся в атаку. Новым вратарем стал защитник Ибраим Амада, которому "Страсбур" забил еще два мяча. 

Не пропустите: "Страсбур" - "Лилль" - 3:0 (видео). | http://soccernews.ru

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