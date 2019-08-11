"Лилль" в первом матче сезона-2019/20 обыграл "Нант"
"Лилль" обыграл "Нант" в матче первого тура чемпионата Франции.
В минувшем сезоне победившая команда заняла второе место в Лиге 1.
"Лилль" - "Нант" - 2:1 (1:0)
Голы: Осимен, 19 - 1:0, Зеки Челик, 51 (в свои ворота) - 1:1, Осимен, 80 - 2:1.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Брадарич, Андре, Иконе (Мандава, 87), Сумаре (Тиагу Майа, 56), Ж.Бамба, Осимен, Веа (Юсуф Языджи, 68).
"Нант": Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Ваге, Траоре (Аб.Бамба, 87), Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто, Кулибали, Коко (Мутуссами, 15).
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