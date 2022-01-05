"Лилль" вылетел из Кубка Франции, выигрывая 2:0 по ходу матча

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"Лилль" вылетел из Кубка Франции, выигрывая 2:0 по ходу матча

Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Ланс" в серии пенальти победил "Лилль" и вышел в следующий раунд турнира.

На 28-й минуте счет открыл Амаду Онана, а вскоре он увеличил преимущество гостей. Впрочем, во второй половине встречи хозяева сравняли счет благодаря дублю Секо Фофана.

"Ланс" – "Лилль" - 2:2 (0:2)
Голы: Онана, 28 - 0:1, Онана, 33 - 0:2, Фофана, 67 - 1:2, Фофана, 90 - 2:2

"Ланс": Фариньес, Клосс, Данзо (Берг, 75), Медина, Ву, Франковски (Жан, 63), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Какута, 64), Сотока (Саид, 63), Калимуэндо (Бальде, 86).

"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Гудмундссон (Лихаджи, 74), Гомес (Пье, 85), Саншеш, Онана, Языджи (Дабила, 90), Бамба.

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