"Лилль" вырвал победу у "Страсбура"

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"Лилль" вырвал победу у "Страсбура"В матче 23-го тура французской Лиги 1 "Лилль" на своем поле обыграл "Страсбур".

"Лилль" - "Страсбур" - 2:1

Голы: Эль-Гази, 76 - 1:0, Саади, 78 - 1:1, Ие, 90+1 - 2:1.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Монпелье". | soccernews.ru

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