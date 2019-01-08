"Лилль" вышел в 1/16 финала Кубка Франции



В матче 1/32 финала Кубка Франции "Лилль" с минимальным счетом обыграл "Сошо" и вышел в следующий раунд турнира. Победу "догам" принес гол Луиса Араужо.

"Лилль" - "Сошо" - 1:0 (1:0)

Гол: Луис Араужо, 40 - 1:0

"Лилль": Маньян, Челик, Дабила, Сумару (Ие, 80), Коне, Пепе, Бамба, Сумаре, Майя, Леау (Реми, 63), Араужо (Габриэл, 90+2)

"Сошо": Ати-Зиги, Санс, Руис, Паес, М'Баката, Овусу, Дахам (Агуме, 57), Наварро, Фукс, Эмануэл (Обадейи, 65), Сане (Архимед, 76)

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