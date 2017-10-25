"Лилль" вышел в 1/8 финала Кубка французской Лиги

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"Лилль" вышел в 1/8 финала Кубка французской Лиги

В матче 1/16 финала Кубка французской Лиги "Лилль" в серии пенальти победил "Валансьенн" и вышел в следующий круг.

"Лилль" - "Валансьенн" - 2:2 (1:1), по пенальти - 5:4
Голы: Бензиа, 14 - 1:0, Пьерр-Шарлес, 44 - 1:1, Понсе, 74 - 2:1, Мотиба, 90 (с пенальти) - 2:2

"Лилль": Мейнен, Биссума, Ие, Майя, Алонсо, Туре, Бахули, Мендес, Бензиа (Сумаре, 79), Эль-Гази, Понсе

"Валансьенн": Мервиль, Пьерр-Шарлес, Ниакате, Алоэ, Нери, Ромил (Диарра, 84), Шавьер (Рамаре, 76), Карабу (Мотиба, 63), Маурисио, Массон, Гезуи

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