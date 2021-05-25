"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов

"Атлетико" выиграл гонку пробуксовок

В Испании в этом сезоне определяли не самую сильную команду, а наименее проблемную. Рональд Куман перестраивал "Барселону", проваливаясь в топ-матчах, а Зинедин Зидан маневрировал с забитым под завязку лазаретом, выезжая на подвигах Куртуа и Бензема. В последнем туре Карим как раз пытался все решить самостоятельно. После кучи неудачных попыток француз на флажке создал два гола в ворота "Вильяреала". Вырвал победу и вскинул руки к небу. Однако этого оказалось мало. Диего Симеоне приехал на финиш первым, хотя на последнем круге снова пришлось заехать на пит-стоп. Битва с "Вальядолидом", который стремился остаться в элите, началась с пропущенного мяча. Только спустя час титанических усилий "Атлетико" сравнял счет, после чего Луис Суарес символически забил чемпионский гол и разрыдался на поле во время разговора с родными. Будучи списанным "Барселоной", уругваец стал последним пазлом в новой команде Симеоне. "Матрасникам" как раз не хватало двух десятков голов и икс-фактора в ничейных матчах. "Барселона" и "Севилья" дожали басков и сохранили свои бронзовые и деревянные медали соответственно. Каталонцам третье место обеспечил эффектный гол "Гризманн" в ворота "Эйбара", а за андалусийцнв шедевром в ворота "Алавеса" отметился Папу Гомес. Симпатичный "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и финишировал пятым. А вторая путевка в Лигу Европы досталась "Бетису", который устроил камбэк с 0:2 на поле "Сельты".

"Наполи" подарил "Юве" путевку в Лигу Чемпионов, "Аталанта" предоставила место "Милану"

Зимой "Милан" лидировал в Серии "А" и рассматривался реальным претендентом на Скудетто, а перед последним туром уже был аутсайдером в борьбе за ТОП-4. Чтобы не зависеть от конкурентов, "россонери" должны были побеждать "Аталанту". У Миранчука и компании не пошла игра, и два пенальти вернули "Милан" после длительного перерыва в Лигу Чемпионов. Самая легкая задача, как казалось, была у "Наполи", однако "партенопейцы" умудрились не обыграть "Верону" и откатились на 5 место. Аурелио Де Лаурентис накануне дня рождения так разозлился, что прощальное письмо для Гаттузо написал через Twitter. Тяжелая судьба у Рино: выиграл бы вчера – взял бы серебро и считался бы сладкой булкой среди свободных тренеров; набрал на два очка меньше – сразу физрук-неудачник. "Ювентус" сполна воспользовался подарком принципиального соперника. "Бьянконери" разгромили "Болонью" и сделали это, что важно, без Роналду. На уровне руководства клуба решили оставить Криша в запасе – тревожный знак. А Дибала, Кулусевски и Мората не имели никаких проблем. Провальный сезон был спасен Кубком Италии + Лигой Чемпионов. Но когда в последний раз "Ювентус" радовался таким результатам?

Ronaldo is the first player ever to lead Serie A, the Premier League, La Liga and Champions League in scoring in a single season pic.twitter.com/YMaukuspdS — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 24, 2021

Бэйл нокаутировал Роджерса, "Челси пронесло", "Ливерпуль" запрыгнул в последний вагон

"Лестер" второй раз подряд проиграл битву за Лигу Чемпионов в последнем туре. Против "Тоттенхэма" все начиналось хорошо: Варди с пенальти вывел команду вперед, затем сделал это еще раз. А потом на поле вышел мастер больших матчей Гарет Бэйл. Валлиец на легких ногах оформил дубль и дал "лисам" Лигу Европы вместо Лиги Чемпионов. Да еще и вытащил "Тоттенхэм" выше "Арсенала" ("канониры" слишком поздно набрали форму). Это позволило "шпорам" выйти в Лигу Конференций. А вот "Челси" прошел по краю пропасти. Сенсационное поражение от "Астон Виллы" выбрасывало "синих" из ТОП-4. Ребята Томаса Тухеля снова якобы все контролировали, но свои моменты упустили и пропустили фактически из ничего. Пока "Тоттенхэм" не устроил казнь "Лестеру", болельщики "Челси", пожалуй, пережили дикий страх. Один финал (Кубок Англии) проигран, второй финал в воскресенье команда также провалила, необходимость успеха в третьем финале (Лига Чемпионов) зашкаливает. Иначе весь эффект Тухеля может резко развеяться. В свою очередь "Ливерпуль" выстрадал третье место – дубль Мане принес победу над "Кристал Пэлас". Нормальный результат, если учесть все обстоятельства, с которыми столкнулись мерсисайдцы в этом сезоне. Ван Дейк поставил лайкос!

Левандовски – новый рекорд, "Вердер" вылетел из Бундеслиги

Бундеслига ответила на главные вопросы заранее, а последний тур посвятила красивым историям. Дортмунд попрощался с Лукаш Пищеком и помог провести на пенсию братьев Бендеров из "Байера". Близнецы из-за проблем со здоровьем завершают карьеру в 32 года. Ларс вышел на поле впервые с января, чтобы пробить на последних минутах пенальти. Голкипер "Боруссии" в знак уважения не пытался поймать мяч. Благо, к тому времени "шмели" уже гарантировали себе победу благодаря дублю Холланда и классной игре Ройса. А еще этим матчем с Бундеслигой прощался Мануэль Грефе – харизматичный арбитр, которого все любили. Эрлинг обменялся с ним футболками. Главной интригой немецкого уикенда был рекорд Роберта Левандовски. "Бавария" еще в первом тайме отгрузила "Аугсбургу" полную сумку, но именно поляку забить никак не удавалось. Он откровенно нервничал, почти не радовался голам партнеров, в одном эпизоде ​​чуть не выбил мяч из чужих ворот, пытаясь попасть в протокол. На последней минуте Левандовски таки забил заветный 41-й гол, превзошел рекорд Герда Мюллера и вписал свое имя в историю. Драма с хэппиэндом! Самое интересное было на дне таблицы. "Арминия", которая имеет самый слабый состав в чемпионате, смутила всех прогнозистов и после победы над "Штутгартом" сохранила прописку в элите. "Кельн" душил "Шальке" весь второй тайм: куча возможностей, отмененный гол и спасительный штрих за пять минут до финального свистка. "Козлы" вырвали заветные три очка и поднялись в зону переходных матчей, где сыграют с "Хольштайном" из города Киль. А прямой вылет получил "Вердер" – бременцы опозорились за счет избиения от Гладбаха и дополнили свою серию провальных матчей в этом сезоне.

Франция представила единственного сенсационного чемпиона в ТОП-5

"Ман Сити" и "Бавария" сразу были фаворитами, "Интеру" пророчили чемпионство, "Атлетико" всегда где-то поблизости испанской короны. А вот в "Лилль" верили единицы. Даже весной, даже после выигранной очной битвы с ПСЖ. Составленная из тинейджеров и ветеранов команда Гальтье вот-вот должна была посыпаться – но не дождались. Лучшая оборона Европы сохранила стабильность, а Бурак Йылмаз конце сезона выдал грандиозный бомбардирский спурт, поставив "золотую" точку в "золотом" матче с "Анже". ПСЖ также выиграл последний матч и сделал это красиво – Ди Мария забил "Бресту" прямым ударом с углового. Но от парижских селебритис мало что зависело. Они могли только отправить в Лигу 2 "Брест", однако в параллельном поединке проиграл "Нант". У Неймара есть два повода поплакать: с горя – из-за проигранного чемпионата, от счастья – из-за попадания в символическую сборную. Вот только из тени бразилец так и не вышел. И затмевает его не только Мбаппе!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников