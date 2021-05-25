"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов

Теги челсиливерпульатлетико мадридреал мадридбарселонаювентуслилльроберт левандовски

"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов

"Атлетико" выиграл гонку пробуксовок

В Испании в этом сезоне определяли не самую сильную команду, а наименее проблемную. Рональд Куман перестраивал "Барселону", проваливаясь в топ-матчах, а Зинедин Зидан маневрировал с забитым под завязку лазаретом, выезжая на подвигах Куртуа и Бензема. В последнем туре Карим как раз пытался все решить самостоятельно. После кучи неудачных попыток француз на флажке создал два гола в ворота "Вильяреала". Вырвал победу и вскинул руки к небу. Однако этого оказалось мало. Диего Симеоне приехал на финиш первым, хотя на последнем круге снова пришлось заехать на пит-стоп. Битва с "Вальядолидом", который стремился остаться в элите, началась с пропущенного мяча. Только спустя час титанических усилий "Атлетико" сравнял счет, после чего Луис Суарес символически забил чемпионский гол и разрыдался на поле во время разговора с родными. Будучи списанным "Барселоной", уругваец стал последним пазлом в новой команде Симеоне. "Матрасникам" как раз не хватало двух десятков голов и икс-фактора в ничейных матчах. "Барселона" и "Севилья" дожали басков и сохранили свои бронзовые и деревянные медали соответственно. Каталонцам третье место обеспечил эффектный гол "Гризманн" в ворота "Эйбара", а за андалусийцнв шедевром в ворота "Алавеса" отметился Папу Гомес. Симпатичный "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и финишировал пятым. А вторая путевка в Лигу Европы досталась "Бетису", который устроил камбэк с 0:2 на поле "Сельты".

"Наполи" подарил "Юве" путевку в Лигу Чемпионов, "Аталанта" предоставила место "Милану"

Зимой "Милан" лидировал в Серии "А" и рассматривался реальным претендентом на Скудетто, а перед последним туром уже был аутсайдером в борьбе за ТОП-4. Чтобы не зависеть от конкурентов, "россонери" должны были побеждать "Аталанту". У Миранчука и компании не пошла игра, и два пенальти вернули "Милан" после длительного перерыва в Лигу Чемпионов. Самая легкая задача, как казалось, была у "Наполи", однако "партенопейцы" умудрились не обыграть "Верону" и откатились на 5 место. Аурелио Де Лаурентис накануне дня рождения так разозлился, что прощальное письмо для Гаттузо написал через Twitter. Тяжелая судьба у Рино: выиграл бы вчера – взял бы серебро и считался бы сладкой булкой среди свободных тренеров; набрал на два очка меньше – сразу физрук-неудачник. "Ювентус" сполна воспользовался подарком принципиального соперника. "Бьянконери" разгромили "Болонью" и сделали это, что важно, без Роналду. На уровне руководства клуба решили оставить Криша в запасе – тревожный знак. А Дибала, Кулусевски и Мората не имели никаких проблем. Провальный сезон был спасен Кубком Италии + Лигой Чемпионов. Но когда в последний раз "Ювентус" радовался таким результатам?

Бэйл нокаутировал Роджерса, "Челси пронесло", "Ливерпуль" запрыгнул в последний вагон

"Лестер" второй раз подряд проиграл битву за Лигу Чемпионов в последнем туре. Против "Тоттенхэма" все начиналось хорошо: Варди с пенальти вывел команду вперед, затем сделал это еще раз. А потом на поле вышел мастер больших матчей Гарет Бэйл. Валлиец на легких ногах оформил дубль и дал "лисам" Лигу Европы вместо Лиги Чемпионов. Да еще и вытащил "Тоттенхэм" выше "Арсенала" ("канониры" слишком поздно набрали форму). Это позволило "шпорам" выйти в Лигу Конференций. А вот "Челси" прошел по краю пропасти. Сенсационное поражение от "Астон Виллы" выбрасывало "синих" из ТОП-4. Ребята Томаса Тухеля снова якобы все контролировали, но свои моменты упустили и пропустили фактически из ничего. Пока "Тоттенхэм" не устроил казнь "Лестеру", болельщики "Челси", пожалуй, пережили дикий страх. Один финал (Кубок Англии) проигран, второй финал в воскресенье команда также провалила, необходимость успеха в третьем финале (Лига Чемпионов) зашкаливает. Иначе весь эффект Тухеля может резко развеяться. В свою очередь "Ливерпуль" выстрадал третье место – дубль Мане принес победу над "Кристал Пэлас". Нормальный результат, если учесть все обстоятельства, с которыми столкнулись мерсисайдцы в этом сезоне. Ван Дейк поставил лайкос!

Левандовски – новый рекорд, "Вердер" вылетел из Бундеслиги

Бундеслига ответила на главные вопросы заранее, а последний тур посвятила красивым историям. Дортмунд попрощался с Лукаш Пищеком и помог провести на пенсию братьев Бендеров из "Байера". Близнецы из-за проблем со здоровьем завершают карьеру в 32 года. Ларс вышел на поле впервые с января, чтобы пробить на последних минутах пенальти. Голкипер "Боруссии" в знак уважения не пытался поймать мяч. Благо, к тому времени "шмели" уже гарантировали себе победу благодаря дублю Холланда и классной игре Ройса. А еще этим матчем с Бундеслигой прощался Мануэль Грефе – харизматичный арбитр, которого все любили. Эрлинг обменялся с ним футболками. Главной интригой немецкого уикенда был рекорд Роберта Левандовски. "Бавария" еще в первом тайме отгрузила "Аугсбургу" полную сумку, но именно поляку забить никак не удавалось. Он откровенно нервничал, почти не радовался голам партнеров, в одном эпизоде ​​чуть не выбил мяч из чужих ворот, пытаясь попасть в протокол. На последней минуте Левандовски таки забил заветный 41-й гол, превзошел рекорд Герда Мюллера и вписал свое имя в историю. Драма с хэппиэндом! Самое интересное было на дне таблицы. "Арминия", которая имеет самый слабый состав в чемпионате, смутила всех прогнозистов и после победы над "Штутгартом" сохранила прописку в элите. "Кельн" душил "Шальке" весь второй тайм: куча возможностей, отмененный гол и спасительный штрих за пять минут до финального свистка. "Козлы" вырвали заветные три очка и поднялись в зону переходных матчей, где сыграют с "Хольштайном" из города Киль. А прямой вылет получил "Вердер" – бременцы опозорились за счет избиения от Гладбаха и дополнили свою серию провальных матчей в этом сезоне.

Франция представила единственного сенсационного чемпиона в ТОП-5

"Ман Сити" и "Бавария" сразу были фаворитами, "Интеру" пророчили чемпионство, "Атлетико" всегда где-то поблизости испанской короны. А вот в "Лилль" верили единицы. Даже весной, даже после выигранной очной битвы с ПСЖ. Составленная из тинейджеров и ветеранов команда Гальтье вот-вот должна была посыпаться – но не дождались. Лучшая оборона Европы сохранила стабильность, а Бурак Йылмаз конце сезона выдал грандиозный бомбардирский спурт, поставив "золотую" точку в "золотом" матче с "Анже". ПСЖ также выиграл последний матч и сделал это красиво – Ди Мария забил "Бресту" прямым ударом с углового. Но от парижских селебритис мало что зависело. Они могли только отправить в Лигу 2 "Брест", однако в параллельном поединке проиграл "Нант". У Неймара есть два повода поплакать: с горя – из-за проигранного чемпионата, от счастья – из-за попадания в символическую сборную. Вот только из тени бразилец так и не вышел. И затмевает его не только Мбаппе!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина

Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов