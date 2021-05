"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов

"Атлетико" выиграл гонку пробуксовок

В Испании в этом сезоне определяли не самую сильную команду, а наименее проблемную. Рональд Куман перестраивал "Барселону", проваливаясь в топ-матчах, а Зинедин Зидан маневрировал с забитым под завязку лазаретом, выезжая на подвигах Куртуа и Бензема. В последнем туре Карим как раз пытался все решить самостоятельно. После кучи неудачных попыток француз на флажке создал два гола в ворота "Вильяреала". Вырвал победу и вскинул руки к небу. Однако этого оказалось мало. Диего Симеоне приехал на финиш первым, хотя на последнем круге снова пришлось заехать на пит-стоп. Битва с "Вальядолидом", который стремился остаться в элите, началась с пропущенного мяча. Только спустя час титанических усилий "Атлетико" сравнял счет, после чего Луис Суарес символически забил чемпионский гол и разрыдался на поле во время разговора с родными. Будучи списанным "Барселоной", уругваец стал последним пазлом в новой команде Симеоне. "Матрасникам" как раз не хватало двух десятков голов и икс-фактора в ничейных матчах. "Барселона" и "Севилья" дожали басков и сохранили свои бронзовые и деревянные медали соответственно. Каталонцам третье место обеспечил эффектный гол "Гризманн" в ворота "Эйбара", а за андалусийцнв шедевром в ворота "Алавеса" отметился Папу Гомес. Симпатичный "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и финишировал пятым. А вторая путевка в Лигу Европы досталась "Бетису", который устроил камбэк с 0:2 на поле "Сельты".

"Наполи" подарил "Юве" путевку в Лигу Чемпионов, "Аталанта" предоставила место "Милану"

Зимой "Милан" лидировал в Серии "А" и рассматривался реальным претендентом на Скудетто, а перед последним туром уже был аутсайдером в борьбе за ТОП-4. Чтобы не зависеть от конкурентов, "россонери" должны были побеждать "Аталанту". У Миранчука и компании не пошла игра, и два пенальти вернули "Милан" после длительного перерыва в Лигу Чемпионов. Самая легкая задача, как казалось, была у "Наполи", однако "партенопейцы" умудрились не обыграть "Верону" и откатились на 5 место. Аурелио Де Лаурентис накануне дня рождения так разозлился, что прощальное письмо для Гаттузо написал через Twitter. Тяжелая судьба у Рино: выиграл бы вчера – взял бы серебро и считался бы сладкой булкой среди свободных тренеров; набрал на два очка меньше – сразу физрук-неудачник. "Ювентус" сполна воспользовался подарком принципиального соперника. "Бьянконери" разгромили "Болонью" и сделали это, что важно, без Роналду. На уровне руководства клуба решили оставить Криша в запасе – тревожный знак. А Дибала, Кулусевски и Мората не имели никаких проблем. Провальный сезон был спасен Кубком Италии + Лигой Чемпионов. Но когда в последний раз "Ювентус" радовался таким результатам?

