"Лиллем" временно будут руководить четыре тренера

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"Лиллем" временно будут руководить четыре тренера

"Лилль" пошёл на интересный шаг, назначив исполняющими обязанности главного тренера команды сразу четырёх специалистов.

Так, временными наставниками "догов" стали Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто.

Напомним, что ранее от работы с командой был отстранён Марсело Бьелса.

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