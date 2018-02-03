"Лиллю" грозит понижение в классе

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"Лиллю" грозит понижение в классе

Французскому клубу "Лилль" из-за финансовых проблем грозит понижение в классе, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, национальный директорат по управлению, который следит за финансовым положением клубов Лиги 1, предупредил руководство "догов", что если текущая ситуация до завершения сезона не будет приведена в порядок, то команда будет переведена во второй дивизион.

Напомним, что в декабре на "Лилль" был наложен запрет на трансферы.

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