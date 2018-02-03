"Лиллю" грозит понижение в классе
Французскому клубу "Лилль" из-за финансовых проблем грозит понижение в классе, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, национальный директорат по управлению, который следит за финансовым положением клубов Лиги 1, предупредил руководство "догов", что если текущая ситуация до завершения сезона не будет приведена в порядок, то команда будет переведена во второй дивизион.
Напомним, что в декабре на "Лилль" был наложен запрет на трансферы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Лион
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Ренн
|23
|31
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Сент-Этьен
|24
|29
|12
|Дижон
|23
|28
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18