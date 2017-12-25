Лимит на легионеров в РФПЛ оставлен прежним



Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что в чемпионате России лимит на легионеров останется по схеме "6+5".

"Два года останется точно по схеме "6+5", а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле. Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили", - приводят слова Анохина российские СМИ.

Таким образом команды могут выпускать на поле не более шести иностранных игроков одновременно.

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