Лимит на легионеров в РФПЛ оставлен прежним

Теги рфспремьер-лига

Лимит на легионеров в РФПЛ оставлен прежним
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что в чемпионате России лимит на легионеров останется по схеме "6+5". 

"Два года останется точно по схеме "6+5", а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле. Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили", - приводят слова Анохина российские СМИ.

Таким образом команды могут выпускать на поле не более шести иностранных игроков одновременно.

Не пропустите: Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов