Линделеф поделился мнением о Де Хеа

Теги манчестер юнайтедвиктор линделефдавид де хеа

Линделеф поделился мнением о Де ХеаФото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен

Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф поделился мнением о награде лучшему игроку месяца в стане "красных дьяволов", которую за ноябрь получил испанский вратарь Давид Де Хеа.

"Он был голкипером мирового класса в ноябре и, на мой взгляд, он лучший в мире. Давид демонстрирует это в нынешнем сезоне.

Он был великолепен, сделал много сэйвов и очень нам помог. Я очень рад за него, у нас хорошие отношения на поле и за его пределами", – сказал Линделеф.

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