Линделеф поделился мнением о Де Хеа
Фото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен
Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф поделился мнением о награде лучшему игроку месяца в стане "красных дьяволов", которую за ноябрь получил испанский вратарь Давид Де Хеа.
"Он был голкипером мирового класса в ноябре и, на мой взгляд, он лучший в мире. Давид демонстрирует это в нынешнем сезоне.
Он был великолепен, сделал много сэйвов и очень нам помог. Я очень рад за него, у нас хорошие отношения на поле и за его пределами", – сказал Линделеф.
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