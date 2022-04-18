Линделеф поделился мнением о Роналду

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Линделеф поделился мнением о Роналду

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Шведский центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду после победы над "Норвичем" (3:2) в матче 33-го тура АПЛ.

Напомним, что "красные дьяволы" выиграли благодаря хет-трику португальского форварда.

"Это потрясающе. Просто невероятно то, как он продолжает забивать голы.

Мы каждый день видим, как он работает и как заботится о своем теле. Его менталитет невероятен. Я не знаю, что еще сказать", – сказал Линделеф.

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