Линделеф рассказал, что играет с травмой

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Линделеф рассказал, что играет с травмойЗащитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф рассказал, что продолжает помогать команде, несмотря на травму.

"Задача команды - выигрывать трофеи. И я должен ей в этом помогать. Я и играю в футбол по этой причине. Когда команда нуждается во мне, то я делаю все, чтобы показать лучшую игру, даже если я имею повреждение или испытываю боль. Мои проблемы со здоровьем никуда не делись. Ежедневно стараюсь решить их, но игровой график постаточно плотный. Контролирую ситуацию, насколько это возможно, стараюсь восстанавливаться и играть одновременно", — приводит Goal слова Линделефа.

В текущем сезоне АПЛ Линделеф сыграл 17 матчей за "Манчестер Юнайтед". В его активе 1 голевая передача.

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