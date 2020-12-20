Линделеф рассказал, что играет с травмой

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф рассказал, что продолжает помогать команде, несмотря на травму.

"Задача команды - выигрывать трофеи. И я должен ей в этом помогать. Я и играю в футбол по этой причине. Когда команда нуждается во мне, то я делаю все, чтобы показать лучшую игру, даже если я имею повреждение или испытываю боль. Мои проблемы со здоровьем никуда не делись. Ежедневно стараюсь решить их, но игровой график постаточно плотный. Контролирую ситуацию, насколько это возможно, стараюсь восстанавливаться и играть одновременно", — приводит Goal слова Линделефа.