Линделёф считает Моуринью лучшим тренером мира

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф высоко отозвался о главном тренере своей команды Жозе Моуринью.

"Он очень хороший тренер, по моему мнению, лучший в мире, и для меня возможность работать с ним - одно удовольствие. Все сотрудники и тренеры очень добры ко мне, и я многому учусь у них. Я просто пытаюсь сделать всё возможное, чтобы работать каждый день и слушать их, потому что они очень много знают о футболе" - цитирует 23-летнего шведа официальный сайт "красных дьяволов".

В этом сезоне Линделёф сыграл за "МЮ" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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