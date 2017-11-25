Линделёф считает Моуринью лучшим тренером мира

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньювиктор линделеф

Линделёф считает Моуринью лучшим тренером мира

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф высоко отозвался о главном тренере своей команды Жозе Моуринью.

"Он очень хороший тренер, по моему мнению, лучший в мире, и для меня возможность работать с ним - одно удовольствие. Все сотрудники и тренеры очень добры ко мне, и я многому учусь у них. Я просто пытаюсь сделать всё возможное, чтобы работать каждый день и слушать их, потому что они очень много знают о футболе" - цитирует 23-летнего шведа официальный сайт "красных дьяволов".

В этом сезоне Линделёф сыграл за "МЮ" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Кантона: "Лучше бы Гвардиола был главным тренером "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов