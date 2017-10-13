Линделеф: "Я не переживаю из-за своего нынешнего положения в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедвиктор линделеф

Линделеф: "Я не переживаю из-за своего нынешнего положения в "Манчестер Юнайтед"
Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф не переживает по поводу отсутствия игровой практики.

"Когда у меня будет шанс, я сделаю все, чтобы помочь команде. Я не переживаю из-за своего нынешнего положения в "Манчестер Юнайтед". Я в команде, чтобы выполнять свою работу. Мне нравится в Англии, я играю за великий клуб, у меня классные партнеры по команде и АПЛ очень сильная лига, которая является лучшей в мире", - приводит слова Линделефа Sportsmole.

Напомним, что 23-летний Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Бенфики" минувшим летом за 35 миллионов евро. В этом сезоне швед пока что не провел ни одного матча за манкунианцев. 

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