Линделеф заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Линделефа/Автор неизвестен

Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф сдал положительный тест на коронавирус, сообщил перед матчем с "Ньюкаслом" в 19-м туре АПЛ главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник.

Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Бенфики" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок сборной Швеции сыграл в английской премьер-лиге 13 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.

После 16 сыгранных матчей "МЮ" располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков.

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