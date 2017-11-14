Линекер: "Без Италии Чемпионат Мира будет не тот"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не оставил без внимания непопадание сборной Италии на ЧМ-2018.

"Мамма миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года, – не поедет в Россию. Без неё чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи. Поздравляю шведов с выходом на ЧМ. Они проявили исключительную стойкость.

Без Италии. Без Чили. Без Нидерландов. Может быть, пора расширить чемпионат мира до 48 команд? Хотя стоп", – написал Линекер.

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