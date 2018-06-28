Линекер: "Будь я футболистом сейчас, я бы хотел победить в игре с Бельгией"

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Линекер: "Будь я футболистом сейчас, я бы хотел победить в игре с Бельгией"

Известный футболист Гари Линекер высказался об игре Англия - Бельгия.

"Будь я футболистом сейчас, я бы хотел победить в игре с Бельгией. Я бы хотел выиграть группу. Я бы хотел, наконец-то, победить в кровавом матче плей-офф. И я бы хотел сыграть с Бразилией в четвертьфинале Чемпионата Мира. Вот в чем суть турнира" - написал Линекер в твиттере.

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