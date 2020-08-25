Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что "Барселона" может подать в суд на форварда Лионеля Месси, если он попытается разорвать контракт с каталонским клубом.

"Надеюсь, что "Барселона" пойдет навстречу Месси, если он решит расторгнуть контракт. Он является величайшим игроком в истории клуба и всегда был предан команде. Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси", - написал Линекер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу собирается юридическим путем заблокировать возможность одностороннего разрыва контракта со стороны аргентинца. Дело в том, что опция расторжения истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона.

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