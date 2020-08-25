Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"

1 Теги барселоналионель мессигари линекер

Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что "Барселона" может подать в суд на форварда Лионеля Месси, если он попытается разорвать контракт с каталонским клубом.

"Надеюсь, что "Барселона" пойдет навстречу Месси, если он решит расторгнуть контракт. Он является величайшим игроком в истории клуба и всегда был предан команде. Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси", - написал Линекер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу собирается юридическим путем заблокировать возможность одностороннего разрыва контракта со стороны аргентинца. Дело в том, что опция расторжения истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона.

Не пропустите: Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Будет весело!Псевдолегенда клуба бросает команду в трудную минуту!

Ответить

главное

Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)

Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов