Линекер: "Чемпионат Мира по футболу это лучшее спортивное событие на Земле!"

Ведущий церемонии жеребьевки Чемпионата Мира-2018 Гари Линекер поделился ожиданиями от турнира.

"Чемпионат мира по футболу это лучшее спортивное событие на Земле!» Слов, правда, чуть больше, но думаю, что описание – в самый раз! Кого можно назвать фаворитами ЧМ-2018? В первую очередь постоянных претендентов на победу – Бразилию и Германию. Как же без них, ведь эти сборные регулярно добиваются успехов на мундиалях. Вернула былую мощь Испания.

Однако, если бы вы попросили меня назвать фаворита по состоянию на сегодняшний день, то в силу состава я бы отдал предпочтение Франции. Вы только посмотрите, кто у них играет: надежный вратарь, очень прочная оборона, средняя линия – яркие таланты. Нголо Канте – невероятный игрок! А в атаке у них есть Килиан Мбаппе – восходящая суперзвезда. На ЧМ-2018 они будут в самом расцвете. Уверен, что Франция заберется очень высоко.

Что касается Англии, то не думаю, что на этот раз можно ее причислить к фаворитам. На самом деле наша команда пока не доросла до такого статуса. У нас в составе очень талантливые футболисты, есть весьма перспективная молодежь, но, по всей видимости, команда не созреет к лету будущего года.

Англичане ярко выступили на мировых первенствах для игроков до 17 и 20 лет, но, полагаю, их время еще не пришло. Впрочем, тут не угадаешь! Мы будем серьезным соперником для любой команды на этом турнире, чем давненько не могли похвастаться", - приводит слова Линекера официальный сайт ФИФА.

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря и начнется в 18:00.

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