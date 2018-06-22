Линекер дал оценку игре сборной Аргентины на ЧМ-2018

Известный в прошлом футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер дал оценку игре сборной Аргентины на Чемпионате Мира 2018 года.

"За всё время, что я смотрю матчи сборной Аргентины, не могу припомнить такого слабого футбола" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что сборная Аргентина стартовала на мундиале ничьей с Исландией, а накануне "альбиселесте" были разгромлены Хорватией.

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