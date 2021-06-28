Линекер дал совет "Тоттенхэму" по кандидатуре главного тренера

Фото: инстаграм Юргена Клинсманна/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер посоветовал лондонскому "Тоттенхэму" назначить на пост главного тренера Юргена Клинсманна.

"Нуну Эшпириту Санту стал 483-м человеком, который отказался возглавить "Тоттенхэм". А я работаю с человеком, который любит этот клуб. Это Юрген Клинсманн. Он хорошо подошел бы "Тоттенхэму". Юрген - харизматичный, опытный. Он играл за "Тоттенхэм" и был любимцем болельщиков", - написал Линекер в своем твиттере.

56-летний Клинсманн в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал сборную Германии, "Баварию", сборную США и "Герту".

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