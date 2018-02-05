Линекер: "Думал, что никогда не увижу никого лучше Марадоны, но появился Месси"

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Линекер: "Думал, что никогда не увижу никого лучше Марадоны, но появился Месси"Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер назвал лучшего игрока в истории футбола.

"Для меня Месси - лучший игрок всех времен. Я думал, что никогда не увижу никого лучше Марадоны, но появился Месси", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Месси забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 34 играх за "Барселону".

Напомним, Каррагер сравнил Салаха с Месси. | soccernews.ru

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