Линекер: "Если бы Испания натурализировала Месси, она бы выиграла еще больше"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер считает, что сборная Испании добилась бы больших успехов, если бы за нее выступал форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

"Я всегда думал, что если бы Лео был натурализован испанцами перед его дебютом за Аргентину, то "красная фурия" выиграла бы еще больше - три Чемпионата Мира и три Чемпионата Европы", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Линекер назвал главное отличие Месси от Марадоны. | soccernews.ru