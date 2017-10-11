Линекер: "Если Месси - не лучший игрок всех времен, то я - чертова курица"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер в своем твиттере высказался об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в отборочном матче южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира против команды Эквадора.

"Там, где есть Месси, есть надежда. Он просто вышел и оформил хет-трик. Если он не является лучшим игроком всех времен, тогда я - чертова курица", - написал бывший футболист.

Напомним, Икарди также назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru