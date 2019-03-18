Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси
Легендарный английский нападающий Гари Линекер в очередной раз восхитился игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Третий гол Месси в ворота "Бетиса" просто невероятен. Есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси", - написал Линекер в твиттере.
The hattrick goal is absurd. There are great players, all-time great players, and then there is Messi. pic.twitter.com/a35qw70PA4— Gary Lineker (@GaryLineker) 17 марта 2019 г.
Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:1) Месси отметился хет-триком.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу.
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|Хетафе
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|Севилья
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|Валенсия
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|40
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|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
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|Эспаньол
|28
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|Леванте
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|17
|Вильярреал
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|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
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