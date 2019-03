Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси

Легендарный английский нападающий Гари Линекер в очередной раз восхитился игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Третий гол Месси в ворота "Бетиса" просто невероятен. Есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси", - написал Линекер в твиттере.

The hattrick goal is absurd. There are great players, all-time great players, and then there is Messi. pic.twitter.com/a35qw70PA4