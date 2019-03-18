Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси



Легендарный английский нападающий Гари Линекер в очередной раз восхитился игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Третий гол Месси в ворота "Бетиса" просто невероятен. Есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси", - написал Линекер в твиттере.

The hattrick goal is absurd. There are great players, all-time great players, and then there is Messi. pic.twitter.com/a35qw70PA4 — Gary Lineker (@GaryLineker) 17 марта 2019 г.

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:1) Месси отметился хет-триком.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу.

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