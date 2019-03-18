Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси

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Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси
Легендарный английский нападающий Гари Линекер в очередной раз восхитился игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Третий гол Месси в ворота "Бетиса" просто невероятен. Есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:1) Месси отметился хет-триком.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу.

Не пропустите: Месси установил клубный рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Линекер футболист, ему видней, так что всё правильно. Одно дело замыкать, как Пеналду, а другое дело не только забивать, а и созидать как Король футбола!

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Карыч
Карыч

Не пукни от усердного лизания.

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