Линекер: "Это самый слабый "Реал" на моей памяти"

Фото твиттер Гари Линекера

Британский футбольный телеэксперт Гари Линекер поделился мнением об игре мадридского "Реала" в противостоянии с "Челси".

Напомним, что команды сражались за путёвку в финал Лиги Чемпионов. После ничьей 1:1 в Испании на своём поле лондонцы победили со счётом 2:0 и прошли дальше.

"Наконец-то "Челси" похоронил интригу. Они выступили блестяще и по игре оторвались от соперника на миллион миль. Это самый слабый "Реал" на моей памяти", - написал Линекер в твиттере.

В финале ЛЧ "Челси" встретится с "Манчестер Сити". Матч пройдёт 29 мая в Стамбуле.

Не пропустите: Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru