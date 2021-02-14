Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"
Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер обратился к поклонникам "Ливерпуля" на фоне череды поражений команды.
"Вопрос небольшому количеству фанатов "Ливерпуля", которые хотят отставки Клоппа: вы совсем с ума сошли?" – написал Линекер в своем официальном аккаунте в Твиттере.
A question to the small minority of @LFC fans calling for Klopp to be removed: have you completely lost your minds?— Gary Lineker (@GaryLineker) February 14, 2021
Напомним, "Ливерпуль" потерпел в АПЛ 3 поражения подряд с общей разницей мячей 2-8. Команда Юргена Клоппа занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 24 матчей. Однако, по потерянным очкам "мерсисайдцы" находятся на 7 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18