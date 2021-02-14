Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"

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Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер обратился к поклонникам "Ливерпуля" на фоне череды поражений команды.

"Вопрос небольшому количеству фанатов "Ливерпуля", которые хотят отставки Клоппа: вы совсем с ума сошли?" – написал Линекер в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Напомним, "Ливерпуль" потерпел в АПЛ 3 поражения подряд с общей разницей мячей 2-8. Команда Юргена Клоппа занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 24 матчей. Однако, по потерянным очкам "мерсисайдцы" находятся на 7 строчке.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

блохастое чучело на выход! ))))))))

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