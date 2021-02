Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер обратился к поклонникам "Ливерпуля" на фоне череды поражений команды.

"Вопрос небольшому количеству фанатов "Ливерпуля", которые хотят отставки Клоппа: вы совсем с ума сошли?" – написал Линекер в своем официальном аккаунте в Твиттере.

A question to the small minority of @LFC fans calling for Klopp to be removed: have you completely lost your minds?