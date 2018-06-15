Линекер: "Гризманн объявил, что ему нечего объявить"

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Линекер: "Гризманн объявил, что ему нечего объявить"Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер с иронией прокомментировал объявление нападающего Антуана Гризманна​ о том, что он принял решение остаться в "Атлетико".

Напомним, что француз сообщил о своем решении в четверг.

"Гризманн объявил, что ему нечего объявить", – написал Линекер.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru

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