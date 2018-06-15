Линекер: "Гризманн объявил, что ему нечего объявить"
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер с иронией прокомментировал объявление нападающего Антуана Гризманна о том, что он принял решение остаться в "Атлетико".
Напомним, что француз сообщил о своем решении в четверг.
"Гризманн объявил, что ему нечего объявить", – написал Линекер.
Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Впервые на мундиале: Дебютант Кубка Мира Исландия постарается дать бой Аргентине
-
Легкая прогулка или игра с огнем? Франция стартует на Чемпионате Мира игрой с Австралией
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Дневник Чемпионата Мира, день второй: хет-трик Роналду, несчастье Бухаддуза, именины в запасе
-
Португалия - Испания - 3:3 (обзор)
Лента новостей
-
Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу
-
Впервые на мундиале: Дебютант Кубка Мира Исландия постарается дать бой Аргентине
-
Легкая прогулка или игра с огнем? Франция стартует на Чемпионате Мира игрой с Австралией
-
Де Хеа высказался о своей ошибке в матче с Португалией
-
Моуринью прокомментировал гол Роналду со штрафного в ворота сборной Испании
-
Иско: "Мы заслуживали большего в матче с Португалией"
-
Сборная Марокко теряет одного из своих лидеров
-
Диего Коста - второй натурализованный игрок, забивший за сборную Испанию на Чемпионате Мира
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Роналду установил ещё один рекорд в матче с Испанией
-
"Селтик" выкупил форварда ПСЖ
-
Начо стал первым за 20 лет игроком "Реала", забившим из-за пределов штрафной в составе сборной Испании в матче Чемпионата Мира
-
Роналду стал автором уникального достижения
-
Дневник Чемпионата Мира, день второй: хет-трик Роналду, несчастье Бухаддуза, именины в запасе
-
ПСВ купил защитника "Манчестер Сити"
-
Месси не пришёл на предматчевую пресс-конференцию
-
Роналду прокомментировал ничью с Испанией
-
Кейруш подвёл итоги матча со сборной Марокко
-
Роналду повторил европейский рекорд по голам за сборную
-
Кавани попросил у Салаха футболку для своих детей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20