Линекер: "Гризманн объявил, что ему нечего объявить"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер с иронией прокомментировал объявление нападающего Антуана Гризманна​ о том, что он принял решение остаться в "Атлетико".

Напомним, что француз сообщил о своем решении в четверг.

"Гризманн объявил, что ему нечего объявить", – написал Линекер.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru