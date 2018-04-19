Линекер: "Гвардиола навсегда изменил английский футбол"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Линекер: "Гвардиола навсегда изменил английский футбол"Бывший игрок сборной Англии  Гари Линекер заявил, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал серьезное влияние на английский футбол.

Напомним, что команда испанца досрочно выиграла чемпионат Англии.

"Я не думаю, что кто-то сомневался в том, что Гвардиола навсегда изменит английский футбол. Мы должны быть благодарны ему.  Приятно видеть, как он преуспевает и не отказывается от своих принципов. Это глоток свежего воздуха. "Сити" легко выиграл премьер-лигу, когда все говорили, что его стиль не подходит для этого", - сказал он. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов