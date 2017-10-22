Линекер: "Хорошо, что Зидан считает Бензема лучшим в мире, поэтому он не купит Кейна"

Теги реал мадридкарим бензематоттенхэмхарри кейн

Линекер: "Хорошо, что Зидан считает Бензема лучшим в мире, поэтому он не купит Кейна"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер продолжает спорить с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Харри Кейн вновь забил. Хорошо, что Зидан считает Бензема лучшим в мире, потому он не будет пытаться купить Кейна", - написал Линекер в своем твиттере.

Ранее Линекер назвал Бензема переоцененным игроком, а Зидан выступил в защиту форварда.

Напомним, что сегодня "Тоттенхэм" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1 и в этом поединке дублем отметился Кейн.

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