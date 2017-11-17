Линекер и Командная будут вести жеребьевку группового этапа ЧМ-2018
Жеребьевку группового этапа Чемпионата Мира-2018 проведут известный английский телеведущий Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, сообщает официальный сайт ФИФА.
Помогать им будут вице-президент РФС Никита Симонян и еще несколько человек.
"Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах Чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное - какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки", - сказал Линекер.
"Жеребьевка - это уникальное событие. Миллионы болельщиков, затаив дыхание, следят за этой церемонией, ведь именно в этот момент официально начинается Чемпионат мира. Я уверена, что футбол - это международный язык, который объединяет людей со всего мира. Сейчас настал тот момент, когда все мы можем говорить на языке футбола. Очень рада, что мне выпал шанс стать ведущей одного из важнейших спортивных мероприятий. Хочу показать болельщикам, насколько красива моя страна и насколько мы рады провести здесь Чемпионат мира. Мы очень любим свое дело и очень любим футбол. Поверьте, это будет поистине уникальное событие", - заявила Командная.
Жеребьевка состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.
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