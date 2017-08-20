Линекер: "Играя за "Реал", Кейн забивал бы в каждой игре"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался о перспективах форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна заиграть в мадридском "Реале".

" Остается увидеть его в другом месте , хотя "Тоттенхэм" все же надеется сохранять его в течение длительного времени. В прошлом сезоне я говорил, что Кейн лучше, чем Бензема. Я думаю, что Харри может играть в таком большом клубе, как "Реал". Бензема мне нравится, это очень хороший нападающий, но я думаю, если ьы Кейн играл за "Реал", он мог бы забивать в каждой игре. Я думаю, что Кейн достаточно хорош, чтобы конкурировать за место в команде такого уровня ", - цитирует Линекера Don Balon.

Напомним, сегодня Кейн и его "Тоттенхэм" сыграют против "Челси". | soccernews.ru