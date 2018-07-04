Известный в прошлом футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер иронически прокомментировал проход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2018.

Напомним, что команда "трёх львов" в серии пенальти одолела Колумбию.

"Вчера приснилось, будто Англия выиграла серию пенальти. Было так похоже на правду!" - написал Линекер в своём твиттере.

Стоит отметить, что Англия впервые победила в серии пенальти на Чемпионатах Мира.

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